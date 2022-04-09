Собранные в архиве доказательства рассказывают миру правду о зверствах российской армии в Украине.

Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами создали онлайн-архив военных преступлений, совершенными армией РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба МИД.

По его словам, собранные в нем доказательства рассказывают миру правду о зверствах российской армии в Украине и гарантируют неизбежность наказания для российских военных преступников.

"Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убиты мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление. Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, а русские понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", — подчеркнул он.

Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке. Данные на нем будут постоянно обновляться во взаимодействии с украинскими правоохранительным органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные российской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления разделены на 7 категорий.

Сайт погружает посетителей в ужасную атмосферу войны, в которой украинцы вынуждены жить уже более шести недель: звуки воздушных сирен, истребителей и ракетных ударов, ужасные свидетельства выживших людей.

"Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и командиров, которые отдавали приказы, и всю вертикаль до военно-политического руководства РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине", - подытожил Кулеба.

Онлайн-архив является неотъемлемой частью war.ukraine.ua — официального ресурса о войне РФ против Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв

Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске