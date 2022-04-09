Российские оккупанты могут попытаться второй раз штурмовать Киев. Нельзя также исключать наступления на Одессу, как еще одну цель врага.
Такими выводами поделился советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.
"Если говорить о столице и о Киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси — к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак", — заявил Денисенко.
Далее советник добавил, что еще одной целью оккупантов может стать Одесса. Вероятно, имеется в виду высадка морского десанта, о рисках которой ранее неоднократно говорилось.
Однако главная задача врага — это наступление на Донбассе, в Луганской и Донецкой областях. На территории первой россияне стремятся захватить Попасную и Рубежное, а во второй приоритетной целью остается Мариуполь. Его стремятся оккупировать, чтобы продолжить наступление по направлению Славянск — Краматорск.
Отдельно Денисенко отметил смену руководства армии РФ, которая действует в Украине. Новым командующим назначен генерал Александр Дворников. Он должен обеспечить лучшую координацию в войске интервентов.
Напомним, за вчерашние сутки украинские защитники отбили 7 вражеских атак на Донбассе. В результате бойцам ВСУ удалось уничтожить 9 танков и 12 единиц техники.
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