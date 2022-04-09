Однако основные сражения сосредоточатся на Донбассе.

Российские оккупанты могут попытаться второй раз штурмовать Киев. Нельзя также исключать наступления на Одессу, как еще одну цель врага.

Такими выводами поделился советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Если говорить о столице и о Киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси — к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак", — заявил Денисенко.

Далее советник добавил, что еще одной целью оккупантов может стать Одесса. Вероятно, имеется в виду высадка морского десанта, о рисках которой ранее неоднократно говорилось.

Однако главная задача врага — это наступление на Донбассе, в Луганской и Донецкой областях. На территории первой россияне стремятся захватить Попасную и Рубежное, а во второй приоритетной целью остается Мариуполь. Его стремятся оккупировать, чтобы продолжить наступление по направлению Славянск — Краматорск.

Отдельно Денисенко отметил смену руководства армии РФ, которая действует в Украине. Новым командующим назначен генерал Александр Дворников. Он должен обеспечить лучшую координацию в войске интервентов.

Напомним, за вчерашние сутки украинские защитники отбили 7 вражеских атак на Донбассе. В результате бойцам ВСУ удалось уничтожить 9 танков и 12 единиц техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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