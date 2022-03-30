В Беларуси отрицают участие в войне против Украины, но предоставляют свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения.
"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, согласно международным правовым актам, как агрессор может рассматриваться "страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - отмечают в Генштабе.
Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. "Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с различной степени тяжести ранениями", - сказано в сообщении.
Война против Украины:
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