Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории

В Беларуси отрицают участие в войне против Украины, но предоставляют свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения.

"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, согласно международным правовым актам, как агрессор может рассматриваться "страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - отмечают в Генштабе.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. "Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с различной степени тяжести ранениями", - сказано в сообщении.

Война против Украины: