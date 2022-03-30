Противник рассматривает возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области.

Российские оккупанты несут большие потери в Украине.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, по имеющейся информации, 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими - их число ориентировочно составляет 200 человек.

В оперативной информации по состоянию на 18.00 по российскому вторжению Генштаб отмечает, что враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения.

"Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неисправной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего ее восстановления", - сказано в сообщении.

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