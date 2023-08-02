В результате атаки со стороны противника, в частности, получил повреждения элеватор, поделились в ОК "Юг".

Российские захватчики в ночь на среду, 2 августа, атаковали юг Одесской области дронами-камикадзе Shahed-136, выпущенными из Азовского моря, они летели через Черное.

Силы противовоздушной обороны работали без перерыва почти три часа, в результате вражеской атаки был поврежден элеватор, возникли пожары на портовых и промышленных объектах, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

По его данным, окончательная информация насчет удара беспилотниками уточняется. По состоянию на 05:30 сведения о пострадавших не поступали. "Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона", - добавили в ОК "Юг".

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Новости Одесской области - что сообщалось о новой атаке беспилотниками

В регионе 2 августа в 00:58 была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что беспилотники противника залетают вдоль устья Дуная. На юге Одесской области раздавались взрывы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что работала противовоздушная оборона.

Стоит отметить, что россияне активизировали атаки по Одесской области после того, как в середине июля сорвали продление зерновой сделки, в которой были прописаны механизмы экспорта украинского продовольствия через черноморские порты.

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