Оккупанты пытались высадиться на аэродромах за пределами столицы, но были уничтожены.

Российским войскам, пытавшимся оккупировать Киев, не удалось захватить главные столичные аэропорты - в Жулянах и Борисполе. Они находились под надежной защитой наземных и воздушных сил.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

"Именно потому, что "Жуляны" находятся в черте города, российские десантники не смогли бы долететь до аэропорта. Его защищало киевское ПВО, которое здесь "бахало" и сбивало по возможности все, что можно было сбить. Поэтому они старались выбрать более удаленные места", - объяснил он.

"Кстати, аэропорт "Борисполь" тоже очень хорошо защищен системой ПВО. Они там даже отдельно наносили ракетный удар, пытаясь ослабить систему ПВО в Борисполе, но ничего не получилось. Плюс Борисполь довольно далеко. Конечно он ближе, чем Васильков, но довольно далеко от Киева... Прорваться в "Жуляны" в черте города сюда не было шанса. В Борисполе его защищало ПВО и наши наземные силы обороны", - добавил Жданов.

По словам эксперта, украинским военнослужащим удалось организовать в первый день полномасштабной агрессии даже защиту аэродрома в Гостомеле и уничтожить там вражеский десант.

Что касается аэропортов "Борисполь" и "Киев", то они, говорит Жданов, оказались для россиян недосягаемыми, поэтому враг даже не пытался их захватить.

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