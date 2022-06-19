Как отмечают журналисты, взрывы по всей Украине 24-го февраля застали врасплох большинство гражданских, но далеко не военных.

Тезис, что Украина не готова к войне, радостно подхватили политические конкуренты украинской власти, которые до сих пор пытаются расшатать ситуацию в стране.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны еще более опасной и сделать так, чтобы мы сами поменяли власть. Если они не смогут этого сделать, то войска сделают свою работу", - это заявление начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал в начале осени 2021 года.

А глава Минобороны Украины 3 декабря 2021 года Алексей Резников в Верховной Раде заявлял, что вероятность масштабной эскалации со стороны РФ существует. Он называл даже сроки - конец января 2022 года.

Другое дело, что о конкретных шагах подготовки не кричали на каждом углу. Но с количеством агентов Кремля по Украине можно только представить, сколько бы операций было проведено впустую, если бы они не носили гриф "Секретно".

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что к войне готовились и терроборона, и осуществлялся скрытый призыв резервистов, и очень много вещей, которых гражданские не знают.

"Оказалось, взрывы по всей Украине 24-го февраля застали врасплох большинство гражданских. Но далеко не военных", - отмечается в сюжете.

Военный эксперт Сергей Грабский говорит, что первый удар 24-го числа пришелся по пустым казармам, пустым командным пунктам и аэропортам, что фактически вывело основные сили украинской армии из-под удара. По его словам, начиная с 15 февраля, некоторые подразделения ВСУ по сути приступили к выполнению задач, усилилась разведка всех пограничных зон. Были проведены постановки минных заграждений в акваториях Черного и Азовского морей.

"Действия наших пехотных бригад в районе Харькове фактически свели на нет попытки противника обойти Харьков и прорваться в сторону Днепра", - отметил Грабский.

Отмечается, что на сегодня на тех участках фронта, куда уже поступила иностранная военная помощь, ситуация меняется кардинально. Украина каждый день доказывает, что она готова отстаивать свои земли.

Напомним, Россия 24 февраля 2022 года развязала полномасштабную войну против Украины. Утро этого дня началось со взрывов во многих украинских городах. Жертвами оккупантов становятся не только военные, но и мирные жители, ведь РФ бомбит жилые дома, больницы, школы и вокзалы.

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