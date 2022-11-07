Формирование ударной группы из подразделений армии РФ в Беларуси не наблюдается, отметил обозреватель.

На данный момент на территории Беларуси находятся подразделения российских войск численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Беларусь продолжает оставаться довольно напряженным направлением для Украины, однако, формирование ударной группы из подразделений армии РФ на сегодняшний день там не наблюдается.

Сколько российских военных в Беларуси и где они находятся

По его информации, российские военные в Беларуси базируются на следующих полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1 БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).

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"Но, скажу так, полноценно их нельзя определять, как БТГр потому как у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта орава имеет на вооружении немногим больше 50 танков, а вместо 429 ББМ у них их около 50! – отметил эксперт. – В основном данный контингент обеспечен автомобильной техникой, а вот с тяжёлой, легкобронированной, а так же артиллерией у них острый некомплект. Кроме того, Россия с территории Беларуси продолжает вывозить боеприпасы и технику".

Какое количество военных Беларусь и Россия могут бросить в Украину

Коваленко добавил, что с учётом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии Беларуси суммарно ударный потенциал РФ на данном направлении составляет максимум 23 тысяч военных (от 23 до 28 БТГр).

"На сегодняшний день на территории Беларуси не проходит формирования ударной группы. Я не исключаю, что оно может начаться завтра или через неделю, через месяц или никогда. Но формирование ударной группы это не одного дня дело. Это продолжительный, кропотливый процесс, который невозможно провести незаметно, и когда он начнётся, вы об этом узнаете. Тот ресурс, который присутствует на территории Беларуси, да, он представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своём нынешнем составе это больше мясо для мясорубки и если кинуть в Украину, то... Беларусь лишится своей боеспособной армии", – резюмировал эксперт.

Угроза нападения со стороны Беларуси: что сообщалось ранее

Напомним, на днях украинский военный Валерий Маркус обратился к жителям Ривненской и Волынской областей (возле границы с Беларусью) с рекомендацией по возможности покинуть дом на ближайший месяц.

Советник ОП Алексей Арестович успокоил, что на сегодня нет никакой непосредственной опасности наступления из Беларуси.

Тем временем появилась информация, что граждане Беларуси начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат.