Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, а также нанес удары по критической инфраструктуре и квартирах украинцев в 5 областях.

Русские оккупационные войска продолжают наступательные действия по трем направлениям на территории Украины.

В сообщении Генерального штаба ВСУ по оперативной ситуации с российским вторжением отмечается, что речь идет о Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

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Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Также оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

"В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей", - информирует Генштаб.

Кроме того отмечается, что Беларусь и в дальнейшем принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Сохраняется угроза нанесения противником ударов и привлечения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа начали контрнаступление и уже продвинулись вперед и на Донбассе, и в Херсонской области, и освободили почти всю Харьковскую область.

По последним данным, на нашей земле ликвидировано около 75 тыс. 930 захватчиков.

5 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что противник вел наступательные действия на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях.

Тогда же стало известно, что враг атаковал защитников Украины в районах ряда населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на старания оккупантов атаки были отбиты.

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