Защитники Украины отразили вражеские атаки, отметили в Генштабе нашей армии.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали подразделения Сил обороны Украины в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Вражеская атака была возле села Зыбино Харьковской области и в районе поселка городского типа Белогоровка Луганской, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По его данным, противник также атаковал защитников нашего государства возле села Щербаки Запорожской области и в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Берестовое, Бахмутское, Майорск, Марьинка, Озаряновка, Макеевка, Павловка, Ямполовка и Яковлевка Донецкой области.

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В Генштабе подчеркнули, что украинские воины отразили вражеские атаки.

"Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - отмечается в сообщении.

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5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противник вел наступательные действия на Авдеевском, Новопавловском и Бахмутском направлениях.

Также в Генштабе сообщили, что враг атаковал защитников Украины в районах ряда населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Вражеские атаки были отражены.

Стоит отметить, что ВСУ еще в конце августа начали контрнаступление и уже продвинулись вперед и на Донбассе, и в Херсонской области, и освободили почти всю Харьковскую область.

По состоянию на 5 ноября на нашей земле ликвидировано около 75 тыс. 440 захватчиков.

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