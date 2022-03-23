Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных, которые защищают восточные регионы Украины.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Рашисты продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя.
Также оккупанты все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы.
Перегруппировка россиян осуществляется на севере Украины для возобновления наступательной операции.
Провалив наступление на Киев 24 февраля, российские войска сосредоточились на бомбардировке украинских городов. Рашисты захватывают близлежащие деревни и занимаются террором населения.
Оккупанты блокируют поставки продуктов, эвакуацию мирных жителей и расстреливают украинцев целыми семьями.