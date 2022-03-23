Перегруппировка россиян осуществляется на севере Украины.

Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных, которые защищают восточные регионы Украины.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Рашисты продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя.

Также оккупанты все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы.

Перегруппировка россиян осуществляется на севере Украины для возобновления наступательной операции.

Провалив наступление на Киев 24 февраля, российские войска сосредоточились на бомбардировке украинских городов. Рашисты захватывают близлежащие деревни и занимаются террором населения.

Оккупанты блокируют поставки продуктов, эвакуацию мирных жителей и расстреливают украинцев целыми семьями.

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