Ранения различной степени тяжести получили 167 детей, отметили в Офисе генпрокурора.

По состоянию на 28 день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок, ранения различной степени тяжести получили 167 детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора на своей странице в Facebook.

Больше всего детей пострадало в Киевской - 61, Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевский - 24, столицы - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью - это более 220 школ, 155 детсадов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киев.

Кроме того, повреждены в результате вражеского огня более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не являются окончательными, поскольку нет возможности осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались на украинскую территорию, сначала противник бомбил военные объекты, а затем и мирные города, начались бои.

Активные боевые действия, в частности, шли на Житомирской трассе, в Буче, в Ирпене и в Гостомеле.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что по состоянию на утро 22 марта было известно о гибели в Украине 117 детей, еще 155 несовершеннолетних пострадали.

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