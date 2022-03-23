Морпехи, планировавшие штурмовать Одессу, погибли.

Украинские военные уничтожили командира бригады морской пехоты России.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что враги, в том числе русские морские пехотинцы, которые планировали штурмовать Одессу, теперь "гниют" где-то между Николаевом и Мариуполем.

"Есть хорошая новость - уничтожен командир бригады российской морской пехоты", - отметил Братчук.

Он поблагодарил ВСУ и всех, кто защищает родной край от оккупантов. Братчук пожелал всем хорошего дня и хороших новостей. Также он добавил, что верит в победу.

"Так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин, кто пытается убивать украинских детей. И нет им прощения", - отметил Братчук.

По информации "Днепра оперативного", под Мариуполем был ликвидирован командир 810-й бригады морской пехоты армии РФ Алексей Шаров. Эта бригада постоянно дислоцируется в Крыму.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные остановили российского оккупанта, который захватил школьный автобус и раскрасил его, нанеся рашистскую букву Z.

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