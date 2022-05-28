440 детей получили ранения в результате враждебных действий.

Российские военные убили в Украине 242 ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на утро 28 мая, в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, по официальной информации ювенальных прокуроров, 242 ребенка погибли и 440 ранены.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 51, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 26 мая в г. Мариуполь Донецкой области на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что во время обстрела оккупантами 15 марта Мариуполя получил ранения 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию так называемой "ДНР" в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 888 учебных заведений. При этом 180 из них разрушены полностью.

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