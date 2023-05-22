Теперь они ищут незаконные источники заработка.

Российские уголовники, которых разыскивают в РФ за преступления, переезжают на оккупированные территории Украины, чтобы спрятаться от наказания.

"Поскольку оккупационная "администрация" не способна обеспечить порядок на захваченных территориях Украины, туда массово переезжает российский криминалитет", - сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационная "полиция" за взятки готова закрывать глаза на создание новых криминальных ячеек во временно захваенных городах Украины.

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"В то же время и сами оккупационные "администрации" не слишком озабочены ситуацией, ведь" меры безопасности" в понимании оккупантов заключаются не в обеспечении правопорядка, а в борьбе с партизанами и запугивании местных жителей", - добавили в ЦНС.

Теперь российские преступники на оккупированных территориях Украины пытаются искать новые пути для незаконного заработка.

Ситуация на оккупированной территории

Российские захватчики создают на временно оккупированных территориях Украины лагеря для обучения заключенных, прибывающих с территории России. Такие "центры" появились в Луганской и Запорожской областях.

В то же время Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным "администрациям" на временно захваченных территориях Запорожской области.

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