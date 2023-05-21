Украинцы на временно оккупированных территориях ждут возвращения ВСУ и не хотят эвакуироваться куда приказывает враг.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты начали обстреливать временно оккупированные украинские территории, в которых объявили эвакуацию.

"В последние дни мы начали видеть огромное количество случаев, когда рашисты сами обстреливают временно оккупированные территории, в которых они объявили эвакуацию. Так, на примере Роздола, в котором раздавались взрывы еще несколько дней назад, выпуски этих ракет были непосредственно с территории захваченных врагом", - сказал Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, оккупанты таким образом пытаются давить на жителей Украины, чтобы они "эвакуировались" с временно оккупированных территорий.

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"Потому что эвакуация, которую объявлял враг полностью провалилась. Наши жители ждут возвращения Вооруженных сил Украины, а не хотят эвакуироваться туда, куда враг им приказывает", - добавил мэр Мелитополя.

Война в Украине - депортация украинцев

Как сообщал УНИАН, 19 мая стало известно, что российские захватчики на временно оккупированных территориях предлагают депортировать жителей районов, где объявлено "военное положение", а несогласных на 30 дней отправлять "на подвал".

По словам Ивана Федорова, захватчики придумывают новые "законы", чтобы прикрыть тот беспредел, который они совершают на оккупированных территориях. В частности, ранее российские депутаты внесли изменения в закон "О военном положении", позволив принудительно выселять людей с территорий, на которых введено военное положение. Сейчас страна-агрессор ввела "военное положение" на всех захваченных территориях Украины, кроме Крыма.

Следует отметить, что депортация гражданского населения с оккупированных территорий прямо запрещена ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

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