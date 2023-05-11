Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию".

Россия отправила маневренные группы росгвардейцев для борьбы с партизанским движением на оккупированной части юга Украины.

"В связи с тем, что оккупанты не способны подавить проукраинские настроения большинства населения ВОТ юга Украины, им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях. Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", - сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Как отмечается, для обеспечения режима в оккупации Украины привлекаются группы из состава подразделений спецназначения Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Их обязали:

Видео дня

контролировать определенную территорию;

противодействовать так называемым "дрг";

противодействовать представителям движения сопротивления;

взаимодействовать с подразделениями России и органами оккупационной администрации;

собирать оперативную информацию на местах для дальнейшего анализа.

Украинские партизаны - что сообщалось

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области партизаны ведут разведку и готовятся к проведению операций.

Недавно украинские партизаны "поздравили" российских захватчиков и оставили в Луганске символы движения сопротивления.

Кроме того партизаны в Херсонской области ликвидировали двух российских захватчиков, которые издевались над гражданскими жителями.

Вас также могут заинтересовать новости: