Захватчики демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики ограничивают доступ населения к мобильной связи.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, как отметили в Генштабе, оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен.

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Кроме того, я говорится в сводке, враг ограничивает перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью.

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Как сообщал УНИАН, в Каховском районе проводили рейдовые мероприятия Вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото - и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента".

Во время таких проверок оккупанты проводили обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадали те, кто осуществляет телефонные звонки в свободную Украину.

Российские захватчики осознают, что им придется бежать с оккупированных территорий. Вместе с тем, растут российские потери. Недавно на оккупированной территории Луганской области россияне обустроили больницу для своих 300-х в школе. Сейчас в учебном заведении в Голубовке лечат около 50 захватчиков.

В то же время в Запорожской области россияне минируют дамбы и затопляют поля. Так враг готовится к предстоящему контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Кроме того, оккупанты увеличили количество обстрелов в регионе.

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