Блокировка средств происходит на уровне решения в Москве.

Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным "администрациям" на временно захваченных территориях Запорожской области.

"Задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев. Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими преградами", - сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Руководство РФ решило не платить средства своим "администрациям" ввиду развития ситуации на фронте.

Видео дня

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях юга Украины пытаются освобождаться и дезертировать на территорию РФ представители так называемой "полиции", чтобы убежать от украинского контрнаступления.

Депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева отметила, что россияне жгут документы и угрозами принуждают людей к депортации.

На Херсонщине оккупанты сворачивают "администрации" и вывозят коллаборантов. Предатели Украины на оккупированной части Херсонской области пытаются перевестись на работу на территорию России, однако получают массовые отказы.

Вас также могут заинтересовать новости: