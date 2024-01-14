В ВС предположили, что, возможно, так влияют санкции.

Качество российских ракет стало гораздо хуже, и последний массированный обстрел украинских городов 13 января это подтвердил. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Российские ракеты уже не те, что были вчера, как говорится. У них уже хуже качество. Может, уже санкции влияют. Информация не 100%, но есть определенные аспекты, которые на это указывают", - заявил он.

Параллельно с этим Игнат также отметил высокую эффективность работы ВСУ со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это существенно увеличило количество российских ракет, которые во время этой атаки не долетели до целей.

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Как известно, 13 января силы ПВО Украины сбили только 8 ракет из 40, а большинство оставшихся были "подавлены" РЭБ.

Украина усиливает РЭБ - что сообщалось

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский 14 января анонсировал, что дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у Украины будет больше.

В в Воздушных силах ВСУ заявили, что местные громады могут сами закупать средства РЭБ у гражданских производителей для противодействия российским БПЛА и ракетам.

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