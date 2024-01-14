Игнат уточнил, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа и такие РЭБ могут закупать местные общины.

Местные общины могут закупать средства РЭБ у гражданских производителей для противодействия российским БПЛА и ракетам.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Это стандартная практика. У нас есть предприятия, которые давно этим занимаются. Сейчас немало гражданских предприятий приобщены к изготовлению систем РЭБ", - рассказал он.

Игнат уточнил, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа и такие РЭБ могут закупать местные общины. "Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизни. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели", - объяснил Игнат и добавил, что такая "работа уже проводится".

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"Сегодня руководители некоторых компаний уже думают о своей защите, защите своих объектов. Это уже делается... За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага", – сказал спикер Воздушных сил.

Атаки оккупантов на Украину

С начала декабря 2023 года оккупанты начали массированные дроновые атаки, которые практиковали почти каждую ночь. А 29 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по крупным городам Украины, в том числе по столице. В результате удара по складу в Киеве погибли более 30 человек.

А 2 января россияне снова массированно атаковали Украину ракетами.

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