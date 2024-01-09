В частности, на заседании речь шла об усилении защиты украинских городов.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего согласовали усиление защиты украинских городов и критических объектов от российских атак ракетами и дронами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам заседания.

Глава государства рассказал о результатах важного заседания.

"Командующие основных направлений и операций присутствовали очно. Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на заседании "систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности открытие новых линий": "Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач".

"Другая важная тема - ПВО. Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул Зеленский.

Массированные атаки России - актуальное

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье. Только в столице в результате этой атаки погибло 33 человека.

Кроме того, ночью и утром 2 января Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

В Киеве силы и средства противовоздушной обороны 2 января перехватили и сбили все вражеские БПЛА типа Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 и 10 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки. Число пострадавших постоянно росло. В частности, известно о трех погибших и более 50 пострадавших. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы.

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