Дронов и средств РЭБ будет больше, заявил президент

Дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у Украины будет больше, анонсировал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"Первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможности. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос - дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним о ракетах, о РЭБ - будет больше", - отметил глава государства.

Также Зеленский добавил о том, что Украина активно наращивает собственное производство артиллерии.

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"У Украины есть достаточный потенциал, чтобы пройти этот трудный путь войны. У нас есть потенциал, чтобы объединять мир. Есть потенциал победить. Главное - верить в свои силы. И верить в Украину", - сказал президент.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что местные громады могут сами закупать средства РЭБ у гражданских производителей для противодействия российским БПЛА и ракетам.

"Это стандартная практика. У нас есть предприятия, которые давно этим занимаются. Сейчас немало гражданских предприятий приобщены к изготовлению систем РЭБ", - заявили в ВС ВСУ.

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