Оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, обошлось без жертв.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Вадим Лях.
"Воскресенье, 7 августа. После нескольких дней затишья снова обстрел города. На этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!"- написал он.
Ситуация на Славянском направлении:
По состоянию на 7 августа российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области.
На Славянском направлении враг безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины.
На Славянском направлении враг совершил огневое поражение из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Ридне, Дибровное, Грушеваха, Богородичное, Норцовка и Залиман.
Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы.
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