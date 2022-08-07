Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении враг безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг совершил огневое поражение из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Ридне, Дибровное, Грушеваха, Богородичное, Норцовка и Залиман. Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы. Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Тем временем, на Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. С вертолетов нанес авиаудары у Верхнего Салтова и Пришиба.

Как сообщал УНИАН, на шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты смогли захватывать только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области.

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