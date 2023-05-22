Мэр Мелитополя отметил, что у коллаборантов паника и они пытаются сбежать.

Для незаконных российских "выборов" на временно оккупированных территориях нашли около сотни кандидатов. Часть из них составляют местные, которые соглашаются идти в "большую политику" под влиянием российской пропаганды.

"Если мы посмотрим, кто именно эти люди, то это люди, которые уже предали и им некуда деваться. Враг специально вписывает их в эти списки, чтобы еще больше связать с тем злом, которое они творят на временно оккупированных территориях, чтобы им некуда было уже деться", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его слова, коллаборанты сейчас в панике, и ищут возможность сбежать из временно оккупированных территорий, но у россиян другая задача – сделать из них рабов.

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"Предвыборный процесс, в который втягивают наших бывших жителей, - один из элементов проявлениях их позиции, чтобы сделать из них нищих и рабов в руках оккупантов. С другой стороны, предатели никому не нужны, когда враг будет уходить, то оставит всех предателей, а для нас это хороший повод получить списки, которые являются публичными. Это "расстрельный список" людей, которые будут сидеть на скамье подсудимых в украинских судах", - подытожил чиновник.

"Выборы" РФ на оккупированных территориях Украины - что известно

Москва отработала схему незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, легализуя их в своем законодательстве, но при этом нарушая международные законы. Теперь Кремль пытается провернуть этот сценарий в Запорожской области.

Так, 1 февраля в РФ заявили, что намерены провести региональные "выборы" на захваченных территориях Украины 10 сентября. В свою очередь в британской разведчике указали, что проведение "выборов" свидетельствует об амбициях властей России представить эти районы как часть российской территории.

20 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовятся к "выборам" на захваченных территориях Запорожской области.

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