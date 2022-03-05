В городе нет отопления и горячей воды.

Российские оккупанты де-факто контролируют город Энергодар Запорожской области.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"И по сути российские военные сейчас находятся в городе Энергодар", - сказал он.

По его словам, "Энергоатом" продолжает операционное управление Запорожской атомной станцией.

Как сообщили в Госатомрегулирования, в Энергодаре нет отопления и горячей воды в связи с повреждением теплотрассы во время боев защитников Запорожской АЭС с российскими оккупантами. "Продолжаются ремонтные работы. Работы затруднены из-за множественных повреждений теплотрассы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС после тяжелых боев и обстрелов промышленной площадки 4 марта была захвачена военными силами Российской Федерации.

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