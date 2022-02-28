В зоне поражения – частные и многоэтажные жилые дома.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские военные беспощадно обстреливают Чернигов.

"Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне поражения – частные и многоэтажные жилые дома. Также, по данным ГСЧС, возник пожар в районе "Эпицентра". Информация уточняется.

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