Оккупанты обстреливают Чернигов / facebook.com/MNS.GOV.UA
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские военные беспощадно обстреливают Чернигов.
"Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне поражения – частные и многоэтажные жилые дома. Также, по данным ГСЧС, возник пожар в районе "Эпицентра". Информация уточняется.
Оккупанты обстреливают Чернигов / facebook.com/MNS.GOV.UA
Оккупанты обстреливают Чернигов / facebook.com/MNS.GOV.UA