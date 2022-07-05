Освобождение острова Змеиный активизировало и авиацию врага.

Стало известно, сколько российских кораблей на данный момент пребывают в северо-западной части Черного моря в полной боевой готовности.

Как сообщает оперативное командование "Пивдень", речь идет о трех надводных и двух подводных носителях ракет "Калибр", в готовности к применению – более 30 ракет.

Кроме того, отмечается, что обеспокоенность врага установлением контроля над островом Змеиным украинской стороной, активизирует их авиацию:

"Угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевщине, в том числе и с неба – достаточно существенная и вероятная".

Параллельно с этим в пропагандистских пабликах распространяется информация, что в одесских школах по всему городу обустроены укрепленные огневые точки, на территории учебных заведений находится тяжелая техника и артиллерия.

Как правило, оккупационные войска периодически запускают подобные фейки, чтобы потом оправдывать свои атаки по социальной инфраструктуре, предупредили в ОК "Пивдень".

Напомним, 30 июня, в оперативном командовании "Пивдень" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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