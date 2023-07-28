Россияне не производят тысячи таких дронов в месяц, отметил обозреватель.

Российские дроны "Ланцет" - большая проблема в зоне боевых действий в Украине, но не стоит ее преувеличивать, подыгрывая российской пропаганде, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт проанализировал несколько десятков российских пабликов на предмет публикации видео с "Ланцетов" и пришел к выводу, что Россия не производит тысячи таких дронов в месяц.

"В месяц российские пропагандисты имеют на руках менее 100 видео с "Ланцетов", - отметил Коваленко.

Также обозреватель акцентировал внимание на том, что на ряде видео поражался один и тот же объект несколькими "Ланцетами", особенно модификации "Ланцет-1".

"Примечательно, что попадались видео поражения уже подбитой украинской техники, но с разных ракурсов, выдаваемые за разные. Особенно часто это дублирование касалось БМП M2A2 Bradley. Интересно и то, что все видео с "Ланцетами" пропагандисты сопровождают словом "Уничтожение". То есть, они изначально исключают тот факт, что поражение "Ланцетом" может быть неудачным и даже не повредит технику… Это все лишь доказывает то, насколько у страха и непрофессионализма глаза велики. Сказать, можно, что угодно, и сделать это может кто угодно, а вот доказать правоту своих слов дано не каждому", - подытожил эксперт.

Производство дронов в России - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, у России нет технической и технологической возможности производить тысячи дронов того или иного типа в полностью замкнутом цикле в месяц.

"За время без гипер-санкций и активных боевых действий, уровня полномасштабной войны, в условиях относительно работающей экономики, было собрано две тысячи БПЛА", - сообщал Коваленко.

Чуть ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отмечал, что у оккупантов есть дроновая программа, которую они развивают, и РФ увеличивает производство дронов-камикадзе "Ланцет".

"Объемы - это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, Shahed прибывают", - сказал он.