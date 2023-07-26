Если говорить о "Ланцетах", то каждый их удар записывается на видео и демонстрируется по всем пропагандистским площадкам.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российская пропаганда выпустила репортаж с предприятия по производству барражирующих боеприпасов "Ланцет" с лживым нарративом о том, что его производственные мощности - десятки тысяч "Ланцет" в месяц.

Он уверяет, что репортаж был "дешёвой дешёвкой, первого курса иллюзионистов".

"Теперь же, на фоне того как наше информационное пространство начинает сверлить историю про завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136, появляются забросы о том, что этот завод сможет производить... тысячи дронов-камикадзе в месяц", - написал он.

Видео дня

Эксперт уверен, что у России нет технической и технологической возможности в месяц производить в полностью замкнутом цикле тысячи дронов того или иного типа.

"За время без гипер-санкций и активных боевых действий, уровня полномасштабной войны, в условиях относительно работающей экономики, было собрано 2 тысячи БПЛА. Не 20 тысяч, не 10 тысяч, а 2 тысячи за несколько лет производства разными предприятиями и разных типов. Даже в самом Иране, по состоянию на осень 2022 производилось в среднем 50 дронов Shahed-136. К концу 2022 - началу 2023 удалось приблизиться к показателю производства до 100 Shahed-136 в месяц. Это производство в стране, в которой всё для этого процесса настроено и отлажено", - отметил Коваленко.

По его словам, если говорить о "Ланцетах", то каждый их удар записывается на видео и демонстрируется по всем пропагандистским площадкам.

"Сколько таких видео публикуется в месяц? 40 тыс? 20 тыс? Может 2 тыс? 200? В течение месяца в открытых источниках публикуется менее 100 видео с атаками "Ланцет", - написал аналитик.

В мае было сбито 655 российских БПЛА, из которых 377 это Shahed-136. То есть, 278 из них это разные типы российского и не только производства. В июне было сбито 414 БПЛА из которых 166 это Shahed-136, то есть - 248 это разные типы российского и не только производства. В июле 448, 193 из них Shahed-136, то есть - 255 из них это разные типы российского и не только производства.

"От месяца к месяцу, средний показатель сбиваемых не Shahed-136, а тех же Орлан-10, Ланцет-1/3 и прочих, практически неизменный. Это разведывательные дроны, это дроны с контейнерами сброса, это барражирующие боеприпасы. И суммарно всех их каждый месяц одно количество", - добавил он.

Производство дронов в РФ - детали

Российская Федерация увеличивает производство БПЛА, в частности, дронов-камикадзе "Ланцет". В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у оккупантов есть дроновая программа, которую они развивают.

Россия начала использовать для атак по Украине беспилотники-камикадзе "Shahed" уже собственного производства. Об сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, подтверждая информацию, что россияне разворачивают производство "шахедов" на своей территории и что именно ими были нанесены последние удары по югу Украины.