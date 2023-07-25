В ведомстве подчеркнули, что это фактор, который нельзя списывать со счетов.

Российская Федерация увеличивает производство БПЛА, в частности, дронов-камикадзе "Ланцет".

В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у оккупантов есть дроновая программа, которую они развивают.

"Объемы - это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "шахеды" прибывают, они обустроят производство", — добавил Юсов.

Видео дня

По его словам, Украине нужны новое вооружение и средства для противодействия атакам врага. Кроме того, это поможет ускорить продвижение сил обороны.

"Это вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", — подытожил представитель разведки.

Ударные дроны "Ланцет" - что о них известно

Как ранее писали ЗМУ, Россия нарастила производство "ланцетов" и это стало проблемой на фронте. Частота использование врагом этих дронов заметно увеличилась в последние месяцы.

Журналисты показали, как российские "ланцеты" атакуют позиции ВСУ.

Стоимость одного такого дрона составляет около 35 тысяч долларов. Детали "ланцетов" Россия получает из западных стран и Китая, обойдя санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: