Семья Александра Захарова владеет роскошной лондонской квартирой с видом на Биг-Бен.

Семья создателя российских дронов-камикадзе "Ланцет" Александра Захарова владеет элитной квартирой в Лондоне с видом на Биг-Бен, а его сын Лаврентий работает при ООН. Об этом сообщает издание "Важные истории"

Как сообщается, парень работает в Институте проблем разоружения ООН. Сами Захаровы не под санкциями, ограничения введены только против "Ланцета".

По данным журналистов, с 2018 года, Захаров-младший и его мать, Светлана, являются счастливыми обладателями квартиры. О стоимости этой роскошной недвижимости говорят, что она составляет около 180 миллионов рублей.

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Карьера Лаврентия Захарова в агентствах ООН началась в 2021 году, когда он работал в Нью-Йорке и Риме. С мая 2023 года он работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве.

Ударные дроны "Ланцет" - что о них известно

По данным СМИ, Россия нарастила производство "Ланцетов", они стали проблемой на фронте. Причем частота использования россиянами этих дронов заметно увеличилась в последние месяцы.

Стоимость такого дрона-камикадзе составляет около 35 тысяч долларов. СМИ узнали, что детали "Ланцетов" них Россия получает из западных стран и Китая (в том числе, через Узбекистан и другие страны-посредники). При этом юрлица, причастные к созданию дронов, каким-то образом избежали европейских и американских санкций.

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