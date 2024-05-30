Строительство новой магистрали РФ является новой задачей для ВСУ для ее уничтожения.

В железнодорожной магистрали российских оккупантов есть два слабых места, а именно мосты через реки Кальмиус и Миус. Об этом заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это делается противником, скажем, не потому, что им некуда деньги девать - это из-за того, что они чувствуют действительно угрозу для своего Керченского моста и готовятся к тому, что он может быть прерван. Кроме того, они надеются, что подобная диверсификация повысит их возможности логистического обеспечения", - подчеркнул он.

По его словам, около 75% всей логистики армии РФ завязывается на железнодорожном транспорте, то есть строительстве и введении в эксплуатацию участка железной дороги, который даст возможность запускать поезда из Ростовской области мимо Мариуполя и соединиться с веткой, которая спускается от Донецка и Волновахи на юг, следуя южным маршрутом.

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Эксперт добавил, что противник сделал первый тестовый запуск, однако анализ фотографий показывает, что магистраль имеет определенные ограничения в применении.

"Речь идет об одноколейной магистрали, кроме того, эта магистраль не электрифицирована и противник идет на этот шаг сознательно и с тем, чтобы, скажем, сделать более надежное применение тепловозной тяги. То, что это одноколейный путь говорит, что она имеет определенные ограничения по пропускной способности - около 10 поездов в сутки. Анализ снимки тех поездов, которые сейчас движутся показывают, что этот путь пока имеет и, я думаю, что будет иметь ограничения по максимальной нагрузке на пути, а это означает ограничения по количеству вагонов", - объяснил Рябых.

Он добавил, что теперь это является новой задачей для ВСУ, чтобы учитывать то, как враг будет обеспечивать логистику своей армии на юге материковой части Украины. Кроме того, создание железнодорожной магистрали оккупантами добавляет украинским военным новые цели для ударов.

"О том, что противник сможет в ближайшее время наладить бесперебойную работу этой ветки, пока речь не идет, но перспектива такая есть, в течение этого лета и является основной задачей как раз помешать введению ее в регулярную эксплуатацию. На новых участках есть как минимум два узких места - это мосты через реки Кальмиус и Миус. Поэтому такие узкие места могут стать объектом, как нанесение ударов Силами обороны Украины, так и задачей для действий партизан и диверсионного разведывательных групп также", - подчеркнул эксперт.

Удары по оккупантам - последние новости

Как писал УНИАН, в оккупированном Крыму спецназовцы "Group 13" уничтожили два российских катера КС-701 "Тунец", еще два судна такого же типа удалось повредить. По данным ГУР, эти средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи полуострова.

Также в понедельник в оккупированном Луганске прогремели взрывы, в результате чего произошел большой пожар. Об этом стало известно из видео, которое опубликовали местные жители в соцсетях.

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