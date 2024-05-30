Оккупанты использовали суда для логистики и патрулирования акватории вблизи полуострова.

Спецназовцы "Group 13" уничтожили в оккупированном Крыму два российских катера КС-701 "Тунец", еще два судна такого же типа удалось поразить.

Уточненные результаты миссии Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовала пресс-служба ГУР. Отмечается, что эти средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи полуострова.

"Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

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Ночная атака на Крым: что известно

Напомним, что ночью на полуострове слышали взрывы, впоследствии появились видео со взрывами. Оккупационные власти заявили о повреждении двух паромов.

Утром украинская разведка заявила об уничтожении двух скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Операцию осуществили с помощью ударных морских дронов Magura V5.

На подходе к бухте Узкая россияне 32 раза поднимали в небо самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8, чтобы уничтожить их. Также они хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

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