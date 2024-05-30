Оккупанты активизировались на одном из направлений, потерь позиций не допущено, - Генштаб

Утром горячо на Кураховском направлении, где происходило 7 боевых столкновений, продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.

Враг активизировался на Торецком направлении, информирует Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по ситуации с российским вторжением по состоянию на 10.30.

"Сегодня продолжается боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потерь наших позиций не допущено, ситуация под контролем", - отмечает Генштаб.

На Покровском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия российских захватчиков возле населенного пункта Сокол. С начала текущих суток потери оккупантов составляют уже 77 человек убитыми и ранеными. Помимо прочего, враг лишился двух танков и четырех боевых бронемашин.

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Вчерашняя активность россиян на этом направлении привела к потере 264 человек, из них 124 - безвозвратные. Уничтожены один танк, шесть ББМ, средство РЭБ, два авто и миномет противника. Повреждены два танка и четыре боевые бронированные машины.

На Кураховском направлении сегодня происходило семь боевых столкновений. Отбито пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем Сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.

На Времовском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Старомайорское, а на Ореховском направлении - вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдарме на левом берегу реки Днепр, отбита атака врага в районе Алешковских Песков.

На Купянском направлении с начала суток наши защитники успешно отбили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.

Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 108 человек убитыми и ранеными. Среди прочего, уничтожен танк, склад боеприпасов и наземный дрон оккупантов.

На Лиманском направлении продолжается боевое столкновение в Серебрянском лесу.

На Харьковском направлении отбита одна атака российских оккупантов от Мурома на Старицу. Потерь позиций не допущено. Враг перебрасывает на это направление дополнительные резервы с других участков. Наши войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

За минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 155 человек, из них 64 - безвозвратные, и 49 единиц вооружений и военной техники. Уничтожена одна артиллерийская система, 16 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены - один танк, одна РСЗО, семь артсистем и четыре автомобиля противника. Кроме того, поражено девять блиндажей и три склада боеприпасов.

На Северском направлении враг осуществил уже шесть попыток прорвать наши оборонительные рубежи. Украинские воины умелыми действиями отбили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Роздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали трем атакам противника. В районе Клещеевки штурм уже отбит. Продолжаются бои на локациях микрорайон Новый и Калиновка.

Как сообщается, сегодня по состоянию на это время произошло всего 28 боевых столкновений по всей линии фронта.

"Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах", - отмечает Генштаб.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Российский агрессор вчера нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 58 авиаударов (в том числе с применением 94 КАБов), более 3 тысяч обстрелов, в том числе 127 - с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

Потери РФ - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1160 человек. Также враг потерял 10 танков, 22 боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, одну РСЗО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и 11 единиц специальной техники.

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