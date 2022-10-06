Россия также оставила украинским защитникам большое количество артиллерийских снарядов советского образца.

Стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила.

Об том говорится в материале The Wall Street Journal.

Россия также оставила большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились в Украине.

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Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на Харьковском фронте рассказал журналистам, что в его подразделении теперь есть четыре недавно захваченные российские самоходные гаубицы 2С19 "Мста" калибра 152 мм, а также орудия американского производства, теперь у них также есть и много боеприпасов советского калибра.

"У россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разбили все их артиллерийские части перед переходом в наступление, а потом начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки", — рассказал офицер. "Они просто сбежали и бросили все".

В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России из Киева и других частей северной Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в безусловно крупнейшего поставщика тяжелых вооружений для Украины, значительно опережая США или других союзников по чистому количеству, согласно аналитики разведки с открытым исходным кодом. Однако западное оружие, как правило, более совершенное и точное.

Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня, отмечает разведывательная консалтинговая фирма. Реальное число, вероятно, выше, так как не каждое захваченное оборудование снимается на видео.

Россия также захватила украинское оружие, в основном в первые дни войны, когда она захватила большую часть страны. По подсчетам специалистов, с февраля Россия захватила 109 украинских танков, 15 САУ и 63 БМП.

Ситуация на Харьковщине: контрнаступление ВСУ

В начале сентября Вооруженные силы Украины начали активно освобождать от оккупантов населенные пункты Харьковской области, которые враг захватил в начале полномасштабного вторжения.

По состоянию на середину месяца было освобождено около 300 населенных пунктов, в Минобороны сообщали, что операция продлится до полного освобождения Харьковской области.

В освобожденных населенных пунктах на Харьковщине обнаружили многочисленные застенки, где российские военные издевались над украинцами, и массовые захоронения с сотнями погибших.

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