С 24 февраля российскими оккупантами в столице повреждены 167 жилых домов, 44 школы, 26 детсадов и один детский дом.

В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных жителей, среди них четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Ранены за это время 398 человек, среди них – 20 детей.

Также город ведет перечень объектов, пострадавших из-за воздушных атак.

"От вражеских ударов оккупанта с 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и один детский дом. Также повреждения получили 11 административных зданий. Масштабы повреждений разные: большие, средние и незначительные", – говорится в сообщении.

Также от действий российского агрессора пострадали два спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, а также 48 объектов транспортной инфраструктуры.

"Город призывает киевлян не терять бдительности и при первых сигналах воздушной тревоги следовать в укрытие. Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак", – добавили в КГГА.

Тех, кто уехал из столицы, просят пока воздерживаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве постепенно восстанавливает полноценную работу наземный транспорт. На сегодня в городе курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.

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