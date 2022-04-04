Мер просит жителей столицы воздержаться от возвращения в Киев по крайней мере неделю

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, желающим вернуться в Киев, с просьбой воздержаться от этого по крайней мере неделю.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Также Кличко призвал не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

"Во-первых, в Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где продолжаются бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов, которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятности ракетных обстрелов. Да, наши силы ПВО работают на отлично. Но, все может случиться. Поэтому прошу людей немного подождать и не возвращаться", – сказал Кличко.

Киевляне постепенно возвращаются к привычной жизни. Так, с каждым днем растет количество работающих магазинов, кофеен и других учреждений.

Как в Киеве работает наземный общественный транспорт, мы рассказывали в отдельной заметке. В частности, с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил сообщение через Южный мост.

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