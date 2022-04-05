Сегодня открыли пересадочный узел метрополитена "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

В столице постепенно восстанавливают полноценную работу наземного транспорта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в городе курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.

"Общественный транспорт курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения трамваев составляет 15-20 минут, автобусов - 30 минут", – рассказал он.

На "Борщаговской линии" интервал движения скоростного трамвая № 3, работу которого вчера возобновили, составляет 25 минут.

Актуальный перечень маршрутов наземного транспорта представлен на сайте КГГА.

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