В столице постепенно восстанавливают полноценную работу наземного транспорта.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, в городе курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.
"Общественный транспорт курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения трамваев составляет 15-20 минут, автобусов - 30 минут", – рассказал он.
На "Борщаговской линии" интервал движения скоростного трамвая № 3, работу которого вчера возобновили, составляет 25 минут.
Актуальный перечень маршрутов наземного транспорта представлен на сайте КГГА.
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