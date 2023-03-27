Она вызывает рвоту и слезы.

Российские оккупанты начали сбрасывать с дронов на позиции украинских защитников гранаты с химической взрывчаткой, которая запрещена международными конвенциями.

"Враг применяет химические боеприпасы - сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По словам спикера, 23 марта у россиян был "пробный вариант" сброса этого боеприпаса – был зафиксирован один случай. На следующий день оккупанты сбросили уже две взрывчатки, а вчера - шесть.

Видео дня

Дмитрашковский добавил, что первый дрон с такой взрывчаткой сбили месяц назад на Запорожском направлении, однако тогда боеприпас в виде гранаты К-51 не разорвался.

"Если попадает в окоп или блиндаж, надо иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы", – рассказал спикер.

Химическое оружие на фронте

Еще в конце декабря 2022 года в МВД сообщали, что российские оккупанты используют против украинских военных на востоке Запрещенные хлорпикриновые гранаты "к-51".

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупационные войска применили против украинских защитников на Донетчине "слезогонные" гранаты нелетального действия. Кроме того, враг обстрелял более 10 населенных пунктов области.

Граната к - 51-характеристики

К-51 была разработана в 1970-е годы в СССР. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты: горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Такие гранаты использовали российские террористы во время боев за терминалы донецкого аэропорта в 2015 году. Тогда было неоднократно замечено применение российскими боевиками слезоточивого отравляющего вещества против украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: