На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в направлении семи населенных пунктов.

Российские оккупационные войска применили против украинских защитников Донецкой области "слезоточивые" гранаты нелетального действия. Кроме того, враг обстрелял более 10 населенных пунктов области.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, но успеха не имел.

"Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка", – добавили в Генштабе.

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Кроме того, оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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По данным Генерального штаба ВСУ, сейчас самые ожесточенные бои идут за три города: Авдеевку, Бахмут и Марьинку Донецкой области. Отмечается, что на четырех направлениях украинские военные отбили 41 атаку врага.

Кроме того, россияне нанесли семь авиационных и 10 ракетных ударов по Украине. В частности, враг широко применяет зенитные управляемые ракеты С-300.

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