В Одесской области британские инструкторы начали подготовку украинских морпехов

Обучение морских пехотинцев по программе ORBITAL будет проводиться по четырем направлениям.

В Одесской области британские инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL начали подготовку украинских морских пехотинцев.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что основная цель этих курсов – подготовка украинских военных к ведению боевых действий в различных условиях и приведение наших подразделений в соответствие со стандартами стран-членов НАТО.

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Обучение будет проводится по четырем направлениям: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, курс контрснайперской борьбы и курс ведения боевых действий в ночное время.

«Британские инструкторы будут передавать свой опыт военнослужащим одной из бригад. Следует отметить, что данные курсы будут проведены в рамках подготовки подразделений к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил», - заявили в пресс-центре.

Отмечается, что подобные проекты дают возможность украинским ВМС приобретать новые знания и навыки, а также наладить взаимодействие с представителями вооруженных сил ведущих стран мира с целью дальнейшей скоординированного сотрудничества.

Ранее УНИАН сообщал, что в рамках миссии Вооруженных сил Канады «Объединитель» (UNIFIER) канадские инструкторы уже подготовили более 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.