Гранаты захватчики сбрасывают на украинских военных с дронов. Чтобы уберечься и удерживать позиции, морпехи МВД ВСУ работают в средствах химической защиты.

Русские оккупанты используют против украинских военных на востоке запрещенные хлорпикриновые гранаты "К-51".

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ Telegram.

"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51". Хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживают свои позиции в средствах химической защиты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что даже в таких условиях бойцы продолжают противостоять коварному врагу, и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать.

Химическое оружие России: граната К-51 - характеристики

8 ноября 2022 года Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что российские захватчики могли применить химические гранаты в Донецкой области.

14 ноября пограничники подтвердили применение российскими оккупантами химического оружия в Донецкой области.

К-51 разработана в 1970-е годы в СССР. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты: горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Противник, попавший в аэрозольное облако, без противогаза не способен оказывать сопротивление и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняет слизь.

Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) "как средство ведения войны" запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом 1925 года.

Такие гранаты использовали российские террористы во время боев за терминалы Донецкого аэропорта в 2015 году. Тогда было неоднократно замечено применение российскими боевиками слезоточивого отравляющего вещества против украинских защитников.

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