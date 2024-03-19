Противники пытаются разведывать позиции украинских воинов на южной части нашего государства, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Продолжается война в Украине, и российские ракетоносители ровно месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море.

Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Остальные корабли вторую неделю также не выходят на патрулирование и обеспечение безопасности пункта базирования. Время от времени появляются патрульные катера, которые поправляют поновые заграждения. И это говорит о том, что они, очевидно, вырабатывают будущий план. То, что они постоянно там не будут оставаться - это понятно, какие-то действия будут применять", - заявила Гуменюк.

Она также добавила, что пока не может оценить, как назначение нового командующего Черноморским флотом повлияло на ситуацию в море: "Пока рано говорить об этом, поскольку должен пройти этап слаживания, выстраивания команды, как это бывает всегда. Но мы тщательно отслеживаем их действия, планы и будем соответственно действовать".

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Кроме того, Гуменюк отметила, что сейчас враг пытается разведывать позиции Сил обороны на юге, в частности, работу систем ПВО.

"В тактике врага остаются единичные, точечные ракетные удары. Вчера по Запорожской области была направлена ракета с самолета тактической авиации. И это снова было испытание систем защиты, систем ПВО, в частности. В Херсоне враг продолжал обстрелы, эта ночь была сравнительно более спокойной, если сравнивать с другими, когда мы слышали много взрывов. Но этой ночью враг сосредоточился на другом - он собирал информацию из акватории Черного моря, запуская разведывательные БПЛА", - говорит Гуменюк.

В центре внимания новости - война против россиян продолжается

Ранее в военно-морских силах Украины сообщили, что для России остается сложной и задача строительства новых кораблей, а по определенным причинам, это просто не имеет смысла.

Кроме того, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, РФ вряд ли придумает способ защитить свои корабли. Также военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия и в дальнейшем будет терять свои корабли в Черном море.

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