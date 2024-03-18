По словам Петра Черника, сейчас украинская операция против ЧФ флота РФ имеет имиджевую стратегию.

Атаки на российский Черноморский флот, который располагается во временно оккупированном Крыму, будут только нарастать. Сейчас морские операции не имеют влияния на ситуацию на суше.

"В части, что касается флота, то это очень плохие попытки сохранить лицо. Там командующего флотом сняли, нового поставили. Но от перестановки слагаемых сумма не меняется - наши беспилотные ударные системы Sea baby и MAGURA - показали, что могут довольно крепко заливать россиянам сало за шиворот. И в этой части все будет только нарастать", - заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

По его словам, Россия пыталась как можно сильнее прикрыть Крымский полуостров с воздуха. Эксперт заявил, что в части зенитно-ракетных комплексов Крым является самым защищенным местом на планете.

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Он также добавил, что морские операции не влияют на ситуацию на суше: "Даже если там утонет последняя шлюпка или последняя баржа, судьба войны все равно будет решаться на суше. Битва в Черном море сейчас имеет признаки имиджевой стратегии".

Удары по Черноморскому флоту РФ - последние новости

По состоянию на март, Силы обороны вывели из строя каждый третий корабль в составе Черноморского флота РФ, сообщает Институт изучения войны. Поэтому Шойгу поставил задачу новому руководителю ЧФ - сохранить флот от украинских ударов.

Впрочем, по словам представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, РФ вряд ли придумает способ защитить свои корабли по ряду причин. Кроме того, он отметил, что для России остается сложным и задача строительства новых кораблей, а по определенным причинам, это просто не имеет смысла.

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