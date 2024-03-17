Россия не имеет достаточного количества безопасных причалов в Черном море.

Российское военное командование имеет проблемы со строительством новых кораблей для Черноморского флота во временно оккупированном Крыму, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Строить их на заводах временно-оккупированного Крыма, мягко говоря, сложно. Это показала практика на примере малого ракетного корабля "Аскольда", большого десантного корабля "Минск" или подводного корабля "Ростов на Дону". Строят их на территории России, например, в Казани. Там строят малые ракетные корабли, которые после этого переходят внутренними водами к нашей территории", - пояснил Плетенчук.

Он также добавил, что на данный момент для России нет смысла перебрасывать в акваторию Черного моря новые корабли по ряду причин.

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"Это, во-первых, очень длительный процесс, который может растянуться на годы. Во-вторых, пополнять корабельный состав сейчас не имеет большого смысла. Потому что вы видите, что даже справиться с теми единицами, которые у них есть в наличии, сейчас враг не может. Чисто технически, они могут завести в Черное море относительно небольшие единицы с Каспия или других регионов. Но пополнять состав уже существующих кораблей, которым не хватает причалов в Черном море - этому логики мало", - говорит Плетенчук.

Черноморский флот: что надо знать

Накануне стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу "засветился" в командном пункте ЧФ РФ. Главной темой поездки стало "повышение живучести кораблей".

На фоне массового уничтожения российских кораблей, военное руководство РФ приняло решение сменить главнокомандующего Черноморского флота. Новым главой стал адмирал Александр Моисеев.

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