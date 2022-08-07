Враг нанес авиаудары по ряду населенных пунктов.

На Южнобугском направлении оккупанты пытались сдерживать продвижение украинских защитников и проводили неудачное наступление.

Как отметили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 7 августа, враг продолжает интенсивную разведку с помощью БпЛА на юге.

Также продолжаются обстрелы Херсонщины.

"Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, враг вел наступательные бои возле Благодатного на Херсонщине.

"Успеха не имел, отошел", - отметили в сводке.

Продолжались обстрелы и на Новопавловском и Запорожском направлениях, вдоль линии соприкосновения.

"Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Великая Новоселка, Новоселка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

В последние недели россияне стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке.

Сейчас в Херсонской и Запорожской области уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек, что. Скорее всего, не финальная цифра.

В Херсонской ОВА заявили, что потеря этого региона станет для оккупантов большим политическим поражением, поэтому они концентрируют максимум усилий для удержания захваченных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: