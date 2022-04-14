СБУ обнаружила на телефоне ликвидированного оккупанта сообщение, в котором он рассказывает брату о наплевательском отношении командования к солдатам.

Российские оккупанты предупреждают родственников, чтобы те не ехали воевать в Украину. Они говорят о потерях и рассказывают, как командование РФ бросает своих солдат.

Подтверждением этому служит голосовое сообщение, которое СБУ обнаружила на телефоне убитого оккупанта. Россиянин адресовал его брату и рассказал о том, что увидел во время войны.

"Сюда вообще не стоит ехать, здесь вообще за людей никого не считают. Здесь всем по*уй. У нас [в армии РФ] люди просто так умирают. Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, всем по*уй — тебя никто искать не будет", — говорит оккупант.

Далее автор голосового сообщения рассказывает, как в одном из украинских сел во время перестрелки потерялись два российских солдата. Они убежали в неизвестном направлении, а подразделение просто собралось и уехало от этого места за сто километров.

"Просто даже скажут на границе стоять — не езжай. Пусть лучше уволят", — добавил оккупант.

Затем солдат заявил брату, что лучше уж наказание за дезертирство, чем участие в войне. Ведь в этом случае остаешься жив, а в Украине легко умереть. В качестве доказательства оккупант рассказывает, как потерял друга в БМП, когда тот рядом сидел.

Напомним, среди контрактников, которые воевали в Украине, от 20 до 40% отказываются снова участвовать в боевых действиях. Такие данные привел основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. С мобилизацией новых бойцов у РФ тоже возникли проблемы, о чем ранее сообщила украинская разведка. Граждане России пишут рапорты и калечат себя, лишь бы не отправляться на фронт.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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