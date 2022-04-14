На сегодняшний день ни одного из них не смогли привлечь к уголовной ответственности.

В российской армии отказники становятся все более и более системным явлением.

Об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени".

По его словам, отказники есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. Они исчисляются десятками, местами даже под сотню и более.

"По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали в Украине, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой", - отметил он.

Леваев отметил, что пока ни одного из тех, кто отказался возвращаться на войну в Украине, не смогли привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Министерстве обороны дали прогноз относительно действий России после 9 мая.

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